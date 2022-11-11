Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Kasım'da İsmetpaşa Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan ve Mazlum D'nin (24) yaralandığı silahlı kavgaya karışan 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonla Muhammet Salih İ, Mithat A, Selçuk A. ile karşı gruptaki Hüseyin A, Ahmet Enes A, Caner Ç. ve Ümit Taylan S'yi yakaladı.

Yaralı Mazlum D. de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Soruşturmada, kavganın Muhammet Salih İ. ile Hüseyin A. arasında sosyal medyada başlayan tartışma nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Salih İ, Hüseyin A. ve Ahmet Enes A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kalaşnikoflu saldırıdan kurtulmuştu

İsmetpaşa Mahallesi'nde 2 Kasım'da, iki grup arasında çıkan kavgada Mazlum D. tabancayla yaralanmıştı.

Olayla ilgili ruhsatsız iki tabanca ele geçiren polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Bu arada, Mazlum D. 16 gün önce aracına yönelik kalaşnikoflu saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

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