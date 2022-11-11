Adana'da kadın çiftçi ve tarım işçileri serada eğitilecek

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ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Temsilciliği tarafından, kadın çiftçi ve tarım işçilerinin eğitilmesi için kurulan 5 dönümlük serada ilk fideler toprakla buluştu.

KADEM Temsilciliği tarafından istihdam edilebilirlikte dezavantajlı konumda bulunan, dar gelirli gençler ve kadınlar için "Yenilikçi Gıda Tedarik Uygulamalarında Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" hazırlandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında proje 1,5 milyon liralık destek aldı.

Proje kapsamında, Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'nde 5 dönümlük sera oluşturuldu. 20 bin marul ve kabak fidesinin toprakla buluştuğu serada, kadın çiftçiler ile tarım işçilerine ekimden hasada kadar uygulamalı eğitim verilecek.

Projeyle, hasat sonrası paketleme ve nakliye konularında da eğitim verilmek üzere Adana Sebze Hali'nde soğuk hava deposu ve paketleme bandı olan eğitim atölyesi kurulacak.

- "Adana'daki tarımı dünyaya tanıtacak bir model çalıştık"

KADEM Adana Temsilcisi Reşan Arlıer, AA muhabirine, projeyle tarladan sofraya giden tüm zincirde görev alacak kadınları eğitmek istediklerini söyledi.

Doğru ekim, dikim, toplama, paketleme ve transfer teknikleri yapılmaması nedeniyle tarladan sofraya gelmesi gereken 5 üründen birinin israf olduğunu aktaran Arlıer, "Doğal olarak 5 üründen birini kazanmanın tek yolu da işgücümüzü daha nitelikli hale getirmek." dedi.

Arlıer, KADEM olarak tarımsal üretimde yer alan kadınların hayatlarına dokunmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kadın çiftçilerimizin faydalanabileceği, onların ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmeti alabileceği bir projenin ev sahipliğini yapıyoruz. Projemizde kadın çiftçilerimiz, işçilerimiz, yaş sebze meyve yetiştirme, bant elemanı, seracılık konuları olsun tarımla ilgili istedikleri eğitimi alabilir. Mesela bir kadın çiftçimiz sera kurmak istiyor, seramızda bunun eğitimini alabilir. Bu projede, Adana'daki tarımı dünyaya tanıtacak bir model çalıştık. Bir kadın derneği olarak çiftçilerimizle her türlü iş birliğine açık şekilde Adana tarımına yön vermek ve söktürün sorunların çözümüne hizmet etmek istiyoruz."

Arlıer, kadın tarım işçilerinin emeklerinin değer kazanması için kursiyerler, sektör temsilcileri, proje yürütücüsü ve ortaklarının iş birliğinde kar amacı gütmeyen Hazar Yaş Sebze ve Meyve Kırsal Kalkınma Kooperatifini kurduklarını da belirtti.

- "Serada güvenli şekilde tarım yapmayı hedefliyoruz"

Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örtülü de proje kapsamında serada üretilen ürünlerin yine aynı kapsamda kurulan soğuk hava depoları ve paketleme sistemlerinde işlenip kooperatif aracılığıyla satışa sunulacağını söyledi.

Proje kapsamında kurulan serada yılın her dönemi üretim yapmayı hedeflediklerini aktaran Örtülü, şunları kaydetti:

"Son yıllarda iklim çok değişkenlik gösteriyor. Ani sıcak veya soğuk artışları oluyor. O yüzden biz serada tarım yapmayı benimsedik. Serada birim alanda daha fazla ürün ekebiliyoruz. İklim değişikliklerinden zarar görmüyoruz. Damlama sulama sistemlerinde kapalı sistem olduğu için daha az suyla daha yüksek kalitede ürün elde edebiliyoruz. Serada yılın her ayı güvenli şekilde tarım yapmayı hedefliyoruz. İnşallah bir kaza bela yaşamadan ürünlerimizi yetiştirip tarımda istihdama katkı sağlamak istiyoruz."

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