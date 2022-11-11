Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile yollarını ayırdı

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Karaveli ve ekibine, kulübe verdikleri emekler için teşekkür edildi.





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