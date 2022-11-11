Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 8 yıl 4'er ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan iki sanığa 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'ar lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar R.S. ve E.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde metruk binada, R.S. ve E.İ'nin parmak izi de tespit edilen kitap arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, R.S. ve E.İ'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'ar bin lira adli para cezasına çarptırdığı R.S. ve E.İ'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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