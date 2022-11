Adana ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki etkinlikte, kuraklıkla mücadele için hem ormanların korunması hem de yeni orman alanlarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da 22 noktada yaklaşık 100 bin fidanı bugün toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler fidan dikti.

- Mersin

Mersin'de, Mezitli ilçesi Cemilli Mahallesi Karabelen mevkisinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, ilde orman yangınlarının meydana geldiği alanlarda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Söz konusu noktalara tohumların serpildiğini ve 50 milyon fidanın dikildiğini aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüzce yıllık 5-6 milyon civarında fidan üretiyoruz. Bugün itibarıyla il genelinde 31 bin fidan dikeceğiz ama yıl sonuna kadar 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bu rakamla birlikte son yıllarda ilimizde dikmiş olduğumuz fidan sayısı 400 milyonun üstüne çıkacak."

Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da ormanları korumanın tüm insanların ortak görevi olduğunu söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da dikilen fidanların gelecek nesillere nefes olacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Böyle bir programı başlattığı için Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Bir zamanlar birkaç tane ağacın bir yerden bir yere taşınması söz konusu olduğunda Türkiye'yi yakmaya, yıkmaya kalkanlar, yine Mersin'imizde bir ağacı zehirleyerek kurutmaya çalışanlar, kalkıp burada onların alkışlamasını beklemiyoruz. Bu hükümet, iktidar, dünyanın en iyi işlerini yapsa da onların alkışlamasını beklemiyoruz. Şu an Cumhurbaşkanımız dünyanın en iyi işlerini yapıyor, Türkiye Yüzyılı'na nefes oluyor. Nefes olacak işlere, projelere imza atıyor."

Konuşmaların ardından il protokolü, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikildi.

- "Mersin Polis Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Etkinlikler kapsamında, 17 Kasım 2019'da Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın kardeşi Buket Kaya da ağabeyi adına fidan dikti. Kaya, fidana "Şehit Mert Kaya Fidanı" yazılı not astı, can suyu verdi.

Bu arada, etkinliğin yapıldığı mevkide polis ekiplerinin katılımıyla fidan dikilerek "Mersin Polis Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Bu alanda, Mersin'de 26 Eylül'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer ile diğer polis memurlar adına da fidan dikildi.

- Hatay

Hatay'da Karlısu Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği yapıldı.

Vali Rahmi Doğan, törende yaptığı konuşmada, her yıl dikilen fidanlarla vatanı yeşillendirmeye çalıştıklarını söyledi. Doğan, "Bugün Türkiye'nin her tarafında ciddi bir kampanya var. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya başlattı. 11 Kasım'da Türkiye'nin her tarafında milyonlarca ağacı toprakla buluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir de ilde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 15 alanda 24 bin 630 fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti.

- Osmaniye

Osmaniye'de merkeze bağlı Kumarlı köyünde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer, il merkezi ve ilçelerde toplam 7 alanda 31 hektarlık araziye 40 bin fidan dikileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu.

