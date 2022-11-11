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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tescilli Adana kebabının yapımını öğrenen ustalar sertifikalarını aldı

AA

Tescilli Adana kebabının yapımını öğrenen ustalar sertifikalarını aldı

ADANA (AA) - Adana Ticaret Odasının gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tescil ettirdiği Adana kebabının usta eğitimi için düzenlenen kursu tamamlayanlara, törenle sertifikaları verildi.

Etin hazırlanmasından şişe saplanmasına, pişirilmesinden sunumuna kadar çeşitli bilgilerin aktarıldığı 2 günlük eğitimi tamamlayan, aralarında kadınların da yer aldığı 50 kursiyer, kebap ustası oldu.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı'nda düzenlenen törende, sertifikaların kursiyerlere hayırlı olmasını diledi.

Bayram, her yıl gerçekleştirilen eğitimi devam ettireceklerini belirtti.

Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

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