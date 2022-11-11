Adana'da öğrencilere diyabet hastalığı anlatıldı

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ADANA (AA) - Adana'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğrenciler diyabet hastalığı ile mücadele konusunda bilgilendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sadıka Sabancı Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere diyetisyenler tarafından sunum gerçekleştirildi.

"Diyabet" temalı piyeslerin sahnelendiği etkinlikte, veliler ve öğretmenlerin kan şekeri ölçümleri de yapıldı.



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