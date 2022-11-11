Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu

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ADANA (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde fidan dikimi yapıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Obruk mevkisinde düzenlenen etkinlikte protokol ve diğer katılımcılar tarafından 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kozan ilçesinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Gaziköy Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş'in konuşmasının ardından okul bahçesine fidan dikildi.

-Mersin

Erdemli ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 10 bin fidanı dikildi.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Kösbucağı Mahallesi Çekoklu mevkisinde gerçekleşen etkinlikte ormanların korunması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.

Gülnar ilçesinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tırnak Mahallesi'nde düzenlenen programda Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve öğrenciler 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Silifke ilçesinde düzenlenen törende de 3 bin kızılçam fidanı dikildi.

Etkinliğe Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan, yaptığı konuşmada yanan her karış toprağı yeniden ağaçlandırmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Bozyazı ilçesi Narince Mahallesi Darlık mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

- Hatay

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla Zübeyde Hanım Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 1500 fidan dikildi.



- Osmaniye

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de etkinlikler kapsamında 2 bin 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Törene Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.



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