Aladağ'da fidanlar toprakla buluşturuldu

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ADANA (AA) - Aladağ ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Boztahta Mahallesi'nde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Fidanların toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Cumhuriyet Başsavcısı Kamuran Batur, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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