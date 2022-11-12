Adana'da skuter kazasında yaralanan genç koruyucu ekipman kullanmadığına pişman oldu

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU - Adana'da skuter kazasında yaralanan ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alınan genç, koruyucu ekipman kullanmamasının pişmanlığını yaşıyor.

Hamit Uğur Akın (17), 1 Kasım'da skuterle markete giderken dengesini kaybederek önce bir otomobile çarptı ardından da park halindeki bir aracın altına girdi.

Kazada ağır yaralanan Akın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaburgalarında çok sayıda kırık ve ciğerlerinde ezilme tespit edilen Akın, yoğun bakımda 8 günlük tedavisinin ardından normal servise alındı.

Sağılığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Akın, skutere binerken koruyucu ekipman kullanmamasının pişmanlığını yaşıyor.

Akın, AA muhabirine, skuterle yaptığı kazayı ucuz atlattığını söyledi.

Kaza günü yokuştan indiği sırada virajı alamayarak kaydığını anlatan Akın, şöyle devam etti:

"Skuterlerin lastiği küçük bu yüzden virajı almadım ve kaydım. Altına girdiğim aracın egzoz kısmı da göğsüme girdi. Çok hızlıydım ve üzerimde hiçbir ekipman yoktu. Ucuz atlattığımı söyleyebilirim. En azından yüzümde ya da kafamda herhangi bir problem olmadı. Hastaneye getirildiğimde akciğerimde ve karaciğerimde ezilmeler vardı, kaburgalarım da kırıktı.

En azından koruyucu ekipman giymem gerekirdi ama ben o şekilde yapmadım. Skuter kullanacak olanlar yapmalı çünkü denildiği gibi ne olacağı hiç belli olmuyor. Siz dikkatli olsanız bile yerdeki en ufak bir ıslaklık veya yanınızdan geçen bir aracın etkisi ile ne olacağı belli olmuyor. O yüzden ekipman kullanmak kesinlikle şart."

- "Motosikletlerdeki gibi bu araçlarda da o koruyucu ekipmanlar giyilmeli"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi İlknur Banlı Cesur da Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa süre sonra taburcu edileceğini anlattı.

Skuterlerin kullanım kolaylığı dolayısıyla yaygın ulaşım aracı haline gelmesiyle kazaların da arttığını vurgulayan Cesur, özellikle 18 yaş altı çocukların daha fazla kaza yaptığına dikkati çekti.

Cesur, "Bu araçları 18 yaş altındaki birçok gencimiz rahatlıkla kullanabiliyor ama hiçbirinde kask ve başka koruyucu ekipman yok. Sürüş sırasında korucuyu ekipman kullanımı hayati önem taşıyor. Sadece kask takmak yeterli değil kask kafa travmasından korur fakat gövdeyi ve vücudu koruyacak ekipmanlar da gerekir. Motosikletlerdeki gibi bu araçlarda da o koruyucu ekipmanlar giyilmeli." dedi.





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