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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da kaçırılan 5 yaşındaki çocuk, operasyonla kurtarıldı

AA

Adana'da kaçırılan 5 yaşındaki çocuk, operasyonla kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta evli çift tarafından kaçırılan 5 yaşındaki özel gereksinimli çocuk, polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde 5 yaşındaki özel gereksinimli C.A, markete gitmek için evinden çıktıktan sonra dönmedi.

Emine (31) ve Cem A. (40) çifti, çocuklarının kaybolması üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, çocuğun evin yakınındaki tarım arazisine gitmiş olabileceğini değerlendirerek bölgede arama yaptı.

Bu arada, evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, çocuğun sokakta yürüdüğü sırada biri kadın iki kişi tarafından kaçırıldığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla çocuğun İlknur Y. ve dini nikahlı eşi Salih İ. tarafından kaçırıldığını, Karataş ilçesindeki evlerine götürüldüğünü tespit etti.

Polis ve jandarma ekipleri adrese birlikte düzenledikleri operasyonla kaçırılan çocuğu buldu. Ekipler, İlknur Y. ve Salih İ. çiftini de gözaltına aldı.

- "Oğlumu kaçıranların gereken cezayı almalarını istiyorum"

Anne Emine A, gazetecilere, oğlunun ablasıyla markete gittiğini, daha sonra kızının eve yalnız dönmesi üzerine çocuğunu aramaya çıktığını belirtti.

Oğlunu bulamayınca durumu polislere bildirdiğini aktaran Emine A, "Polis ve AFAD ekipleriyle oğlumu bulmak için seferber olduk. Ben aradan geçen her saat oğlumun cesedinin bulunacağı korkusunu yaşadım. Güvenlik kamerası olmasaydı belki de oğlum bulunamayacaktı." dedi.

Çocuğunun, olay nedeniyle travma yaşadığını aktaran anne, "Oğlumu kaçıranların gereken cezayı almalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sokakta yürüyen çocuğun yanına yaklaşan çift, C.A'yı elinden tutarak götürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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