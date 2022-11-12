Terör örgütü YPG/PKK'ya eleman kazandırırken yakalanan sanığa dava

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'nın "depo koruma sorumlularından" olduğu belirlenen ve Ceyhan ilçesinde örgüte eleman kazandırmaya çalışırken yakalanan tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 13 Ağustos'ta tutuklanan Suriye uyruklu M.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.A'nın YPG/PKK adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu belirtilerek, örgütsel toplantılara katılan sanığın, Ceyhan ilçesinde örgüte eleman kazandırmak için faaliyet yürüttüğü sırada yakalandığı, HTS analiz raporuna göre "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğu ve Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı anlatıldı.

- YPG/PKK'ya ait araçlar geçerken "selam durduğu" fotoğraftan teşhis edildi

Sanığın üst aramasında bulunan cep telefonunun incelenmesi neticesinde, örgütsel not ve ses dosyalarının tespit edildiği, faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı bilgisine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"M.A'nın Suriye'de örgüt işgalindeki bölgede silah, para ve erzakların bulunduğu depoda 5 örgüt üyesi ile 'koruma sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü ve örgüt yöneticilerinin talimatıyla yol kestiği, örgüte ait sembollerin de olduğu askeri kamuflajla YPG/PKK'ya ait araçları selamladığı, bu durumun fotoğrafla teşhis edildiği, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünün mukayese ve araştırma tutanağıyla teyit edildiği, silahlı eğitimlere katıldığı, silah, mermi ve el bombasıyla tünellerde nöbet tuttuğu, faaliyetleri karşılığında düzenli maaş aldığı, Ceyhan'da örgüte eleman kazandırmak için faaliyet yürüttüğü sırada güvenlik güçlerince yakalandığı, örgüt içindeki silahlı fotoğraflarına da ulaşıldığı, 4 Haziran'da Ceyhan'da yakalanan ve hakkında soruşturma yürütülen şüpheli M.M. ile irtibatının belirlendiği ve terör örgütü içerisinde aktif görev yürüttüğü bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur."

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