ADANA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bütün siyasiler sizin dertleriniz üzerinden çözüm üretecekler, rekabet edecekler. Siz patronsunuz, hangisini uygun görürseniz de ona oy vereceksiniz. Bu da bizim için amennadır." dedi.

Akşener, Kozan ilçesini ziyaretinde Irmak Caddesi'nde toplananlara yönelik konuşmasında, gezi programlarına 20 Ocak 2020'de başladıklarını söyledi. Halkın "patron" olduğunu ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Çok uzun zamandır esnafın, tüketicinin, gencin, emeklinin, kadının, atanamayan öğretmenin derdinden konuşmak yerine 'sen şucusun, sen bucusun' diyerek yapılan bir siyasete 'hayır' demek için başlattığımız bu gezilerde öyle bir şey oldu ki o esnaf dükkanlarının içindeki müşteri aynı zamanda velinimettir. Çok uzun zamandır seçmen velinimet olmaktan çıkmıştı. Şimdi yeniden velinimet oldunuz. Bakın samimiyetle bir şey söylüyorum; Allah rızası için ben başta olmak üzere herkesi buraya getirip karşınızda resmi tazim durdurun çünkü patron, velinimet sizsiniz. 'Oculuk buculuk' üzerinden konuşup sizi birbirinizle kavga ettirip oy almak çok kolay iş ama derdine çare bulmak üzere çalışıp o derdin çözümünü oluşturup o çözüm üzerinden siyasi partiler, siyasiler sizin için rekabet ederse işte acı meselelere tatlı çözümler üretmek zorunda kalınır."

Akşener, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine de değinerek "Senelerdir EYT'yi konuşa konuşa şimdi mecbur kaldılar, ocak ayında çözüyorlar. Allah'ımıza bin şükür, işte seçmenin velinimet olmasının sonuçları. Onlar tam anlamıyla çözemez, dolayısıyla inşallah çok az kaldı, 6-7-8 ay neyse... Sonunda biz çözeceğiz." diye konuştu.

Vatandaşların, kendi kararını kendisinin vereceği işaret eden Akşener, "Bütün siyasiler sizin dertleriniz üzerinden çözüm üretecekler, rekabet edecekler. Siz patronsunuz, hangisini uygun görürseniz de ona oy vereceksiniz. Bu da bizim için amennadır." dedi.

Konuşmasının ardından esnafı ziyaret edip bir restorandaki toplantıda muhtarlarla buluşan Akşener, şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay için yapılan anıta da karanfil bıraktı.

Daha sonra İmamoğlu ilçesine geçen Akşener, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

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