İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adana'da dernek ziyaretinde konuştu:

ADANA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim başka gidecek yerimiz yok. Onun için bu topraklar, ülkenin kurucusu ve lideri Atatürk'ümüz, bizim için kutsaldır." dedi.

Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneğini ziyaret eden Akşener, yaptığı konuşmada, dernekte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'a, Yunanistan'a, Bulgaristan'a, bazılarını da Yugoslavya'ya İslami yönü en hassas, Türklük şuuru en yükseklerin içinden seçip gönderdiği ailelerin bugünkü torunları ve çocukları olduklarını belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Yani bizi Suriye'den gelen sığınmacılarla bir tutmaya kalkışanların elini kırarım. Şimdi ne mutlu bize Atatürk'ümüz de bizim hemşehrimiz. Biz şimdi Anadolu Türkü olarak gidip orayı Müslümanlaştırmış, Türkleştirmiş ailelerin çocukları olarak, orayı kaybettikten sonra ne olmuş biliyor musunuz? 'Git.' demişler, 'Gidin burayı halledin, fethedin, Türkleştirin, Müslümanlaştırın.' demişler. 'Devlet emretti, başüstüne.' denmiş, gidilmiş, görev yerine getirilmiş. Ora kaybedilmiş ve ondan sonra da 'Gel.' demişler, sorgulamadan gelmişiz. Şimdi birçoğunuz bilir ama konuşmaz. Anadolu Türklüğünün Balkanlar ekolünü anlatıyorum size. Birçoğu bilir ama konuşmaz. O gidiş gelişlerden itibaren arada üç tane göç daha var. Aynı bölge içerisinde üç göç daha var. Yani Balkan Savaşları esnasında, Osmanlı-Rus Harbi esnasında büyük bir mezalimle kendi içinde bir iç göç var tam üç defa. O göçlerin tümünü kadınlar yaptı. Bizim Balkan kadınlarını, sakın ola ki size tavsiyem, ey erkekler düşman edinmeyesiniz. Bizim en büyük özelliğimiz unutmamaktır. Biz iyiliği de kötülüğü de unutmayız çünkü biz, bu göçler esnasında çocuklarımızdan vazgeçtik. Bizzat ailemden anlatıyorum."

- "Atatürk'ümüz bizim için kutsaldır"

Akşener, askerliği vatani görev bildiklerini ifade ederek, "Anadolu, bizim için son gidilecek yerdir. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Onun için bu topraklar, ülkenin kurucusu ve lideri Atatürk'ümüz, bizim için kutsaldır. Ona yanlış yapan bizim için cıstır, cıs." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ömrünü ülkesine adadığını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Hiç gün yüzü görmeden ölmüş, bu ülkeyi bağımsız hale getirmiş Atatürk'ümüze bir Fatiha'yı çok görenler, bundan sonra işiniz çok kolay değil, çok zor çünkü biz artık bu tür hakaretlere misliyle cevap verme kararı aldık. Adana'mızın ister 'Adanalıyık.' diyenleri, göçmenleri, Balkan Türkleri, Kayserilileri, 'Adanalıyık, Allah'ın adamıyık.' kısmı kabulümüzdür ama bunları diyebilme özgürlüğümüz, konforumuz varsa unutmayacağımız kişi de Atatürk'ümüzdür. Allah mekanını cennet etsin, Peygamber Efendimiz'e komşu kılsın."

Öte yandan dernek ziyareti sırasında İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Akşener'in yanına oturduğu sırada sandalye kırıldı. Yere düşen Boyvadaoğlu, başka bir sandalyeye oturdu.

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