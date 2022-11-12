Emlakçılar Esnaf Odası başkanları Adana'da buluştu

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ADANA (AA) - Emlakçılar Esnaf Odası başkanları Adana'da bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, odanın 22 ildeki başkanları, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için meslektaşlarıyla görüştüklerini söyledi.



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