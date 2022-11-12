Adana'da ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Buhar Makinesini Kim İcat Etti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akdam Mahallesi'nde ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.