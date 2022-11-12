Kılıçdaroğlu ve Akşener, Adana'da açılış ve temel atma törenine katıldı

ADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da Çukurova Belediyesinin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer ilgililerle katıldığı törende, herkesten sandığa gitmesini ve oy kullanmasını istedi.

Her oyun çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sandığa gideceksiniz, sandık gelecek ve oy kullanacaksınız. 'Bugün gitmesem de olur, oy kullanmasam da olur.' sakın demeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun demokrasi açısından çok ama çok büyük yararı var. Oy kullandığınız zaman demokrasi, güzellik, kadın erkek eşitliği, temiz bir çevre, güçler ayrılığı ilkesi gelecek. Oy kullandığınız zaman özgürce tweet atabileceksiniz. Oy kullandığınız zaman özgürce eleştirebileceksiniz ve oy kullandığınız zaman Türkiye'de Cumhuriyet tarihine altın harflerle bir sonucu yazdıracaksınız, hep beraber Türkiye'ye demokrasiyi getireceksiniz. O nedenle sakın ola ki seçim sırasında 'Yahu bu sefer de gitmeyeyim, oy kullanmayayım.' demeyin. Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin."

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de konuşma yaptığı etkinlikte, hizmete açılan tesisler için kurdele kesildi, butona basılarak bazı tesislerin de temeli atıldı.

Törene, bazı CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partililer ve davetliler de katıldı.

Soner Çetin, törenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Atatürk portresi hediye etti.

- SEYTİM'e ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu, açılış töreni öncesinde ise Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezine (SEYTİM) ziyarette bulundu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, merkezdeki öğrencilerle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, sanal gerçeklik gözlüğüyle belediyenin hizmetlerini ve tesislerini de inceledi.

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