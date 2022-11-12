AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda çeşitli kurumların katılımıyla tatbikat düzenlendi.

Saat 18.57'yi gösterdiğinde meydandaki araçların sirenleri çalmaya başladı, cep telefonlarına eş zamanlı Türkçe ve İngilizce "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır." yazılı bildirimler geldi.

Ekiplerin yanı sıra trenle yolculuk etmek için Adana Garı'na gelen vatandaşlar da tatbikata katıldı.

Mersin'e gitmek için istasyona torunu Asilay Minel Kaş ile gelen Osman Taşpınar, AA muhabirine "Ben trene binmek için buraya geldim. Tatbikatın yapılacağını biliyordum. Ben de katıldım." dedi.

Asilay Minel Kaş da tatbikatın depreme hazırlık için önemli olduğunu belirterek, "Bu şekilde vatandaşlar deprem önlemleri konusunda bilgilendiriliyor." ifadesini kullandı.

- Mersin

Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan, il protokolü ve diğer ilgili birimlerin katılımıyla Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmenevi'nde tatbikat yapıldı.

AFAD yetkilileri deprem anında yapılması gerekenler hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra ikazın verilmesiyle katılımcılar "çök, kapan, tutun" tatbikatını gerçekleştirdi.

Tatbikatın ardından Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Depremde hayatını kaybedenleri anmak ve depreme hazırlıklı olmak amacıyla tatbikatın yapıldığına değinen Pehlivan, deprem konusunda bilinç düzeyinin artırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bu yılın Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini anımsatan Pehlivan, "Bu kapsamda ilimizde bugüne kadar 2 binin üzerinde tatbikat yapıldı. Eğitimlerde de 750 bin vatandaşımıza ulaşıldı." dedi.

Pehlivan, tatbikatların oldukça önemli olduğunu belirterek, kentte bu tarz tatbikat ve eğitimlerin devam edeceğini aktardı.

- Hatay

Hatay'da vatandaşlar Antakya 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bulunan kafede tatbikata katıldı.

Tatbikatta vatandaşlar cep telefonlarına gelen "Hayati Uyarı Bildirimi" ardından önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Tatbikata, AFAD İl Müdürü Kürşat Biter ve AFAD personeli de katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı Karacaoğlan Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen tatbikata, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile öğrenciler katıldı.

Yurt yemekhanesinde saat 18.57'de verilen ikazla protokol üyeleri ve öğrenciler, "çök, kapan, tutun" tatbikatını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.