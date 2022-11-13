Adana'da polis, öğrenciler için yüzme kursu düzenledi

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, "Sevgiyle Büyüyoruz Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik yüzme kursu organize etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Yüzme Havuzu'nda kurs düzendi.

Kursa katılan Orhangazi Ortaokulu öğrencileri, antrenörlerden yüzme eğitimi aldı.

Katılımcılara, şort, havlu ve terlik de hediye edildi.



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