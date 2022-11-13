AK Parti, Adana'da "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı" düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'da, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen program İl Başkanı Mehmet Ay'ın konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci'nin "Türkiye Yüzyılı", AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ün de "Seçim 2023" konulu sunum yaptığı programda, gazeteciler Taha Hüseyin Karagöz ve Zafer Şahin de konuşmacı olarak yer aldı.

Eğitim programına, il ve ilçe yöneticileri, teşkilat üyeleri ile partililer katıldı.



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