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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Adana'da konuştu:

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Adana'da konuştu:

ADANA (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Her siyasi partinin aynı davranması, eşit derecede davranması gereken konular vardır. Bunlardan birisi de şehit aileleri, gazilerimizdir." dedi.

İnce, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kara yoluyla geldiği Adana'da Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri, Malulleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti, dernek başkanı Emine Bilgen ve üyelerle sohbet etti.

İnce, burada yaptığı konuşmada, Kadirli ilçesini ziyareti sırasında patlamadan haberdar olduklarını söyledi.

Yayın yasağı gelmesi nedeniyle olayın tam içeriğini bilmediklerini bildiren İnce, patlama nedeniyle şehit aileleri dernekleri dışındaki ziyaret programlarını iptal ettiklerini bildirdi.

Dernek üyelerine daha önceden verdikleri söz nedeniyle ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden İnce, "Size verilmiş sözümüz vardı. Yoksa programı iptal ettik. Ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için biz de bir merhaba diyelim dedik yine. Çünkü şundan dolayı programı iptal ettik. Müzik açmak olmaz. Müzik açmayınca program olmuyor. Arkadaşları uyarsak da kornaya basıyorlar. Onun için iptal ettik yani programı. Daha sonra bir daha geleceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Adana Şehit Aileleri, Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne geçen İnce, dernek başkanı Emine Kunt ve üyelerle buluştu.

Diğer programlarını iptal etseler de bu derneğe de daha önce verdikleri söz nedeniyle ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden İnce, şunları dile getirdi:

"Biz Memleket Partisi olarak şöyle düşünüyoruz. Siyaset üstü olan konular vardır, partiler üstü olan konular vardır. Her siyasi partinin aynı davranması, eşit derecede davranması gereken konular vardır. Bunlardan birisi de şehit aileleri, gazilerimizdir. Bunun, partiyle, siyasetle bir ilişkisi yoktur. Biz onların sayesinde çoraplarımızı çıkarıp uyuyoruz. Onların sayesinde günde 5 vakit ezan okunuyor. Onların sayesinde bayrağımız gönderde dalgalanıyor. Onun için uzun yıllar parlamentoda bulunmuş birisi olarak söylüyorum hiçbir zaman bu konuda aykırı bir şey söylemedik. Ne gerekiyorsa hep beraber yapalım. Ülkenin kaynaklarını zorlayalım. Bunları incitmeyelim. Onun için bizim sizlere şükran borcumuz var. Sizin çocuklarınız, biz rahat yaşayalım diye canlarını verdiler. Bu topraklarda ne yazık ki yüz yıllardır bunu yaşıyoruz. Hala daha yaşıyoruz. "

Ziyarette bir şehit babası tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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