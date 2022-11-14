Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'da bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Hamit Koç'un, akrabasına ait iş yerinde bulunduğu sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu öldüğünü tespit etti.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde delil topladı.

Polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Çalışmaların ardından Koç'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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