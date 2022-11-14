Adana'da iki kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada M.K. ve Ş.K'nin, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.









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