Adana'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde, 27 Ekim'de, Vedat T. (20) ve arkadaşı Musa Z. (26) otomobille seyir halindeyken husumetli oldukları Seyit M'yi (20) gördü.

Vedat T. ve Musa Z, otomobilden inip tartıştıkları Seyit M'yi zorla araca bindirip Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki boş bir arsaya götürdü.

Şüpheliler burada Seyit M'yi darbetti. Daha sonra Vedat T. gencin bacaklarına ve çenesine tabancayla ateş edip Musa Z. ile olay yerinden kaçtı.

Seyit M'nin boş arazide hareketsiz yattığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine yaralı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada, adreslerini tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat T. ve Musa Z, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Vedat T'nin 12 Ocak'ta bir fırının önündeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden ağabeyinin ölümünden Seyit M'yi sorumlu tuttuğu, bu yüzden olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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