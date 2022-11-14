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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı

AA

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobil ve kamyonetle çarpışması sonucu boş sulama kanalına devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü, otomobil ve kamyonet, Çağırkanlı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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