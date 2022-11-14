Bakan Derya Yanık, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Derya Yanık, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin konuştu:

AA

Bakan Derya Yanık, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin konuştu:

ADANA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin, "Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar, bundan sonra da alamayacaklar. Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük, güçlü ve tarihsel birikimi olan bir ülke." dedi.

Yanık, İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren 34 yaşındaki Yusuf Meydan ile kızı Ecrin'in, Adana'daki cenaze törenin ardından gazetecilere, olay nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yanık, şöyle konuştu:

"Türkiye, terörle mücadelede yıllardır çok önemli mücadele ortaya koydu. Burada da olayın hemen akabinde fail ve faille beraber iştirak eden birtakım isimler yakalandı. Dün, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız ile olayı öğrenir öğrenmez açıklamalarda hepimiz ısrarla şunu ifade ediyoruz; bu meselede, öncekilerde olduğu gibi sonuna kadar failler, faillerin arkasındaki iş birlikleri, iştirakler, kim varsa şehitlerimizin kanını yerde koymayacak şekilde gereği yapılacak. Failler yakalandı, başkaları da varsa yakalanacak ve adaletin önüne çıkarılacak, hesap sorulacak."

Bakan Yanık, Yusuf Meydan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü personeli olduğunu anımsatarak, "Yusuf kardeşimiz bizim aynı zamanda çalışma arkadaşımızdı. Ecrin, 9 yaşında cıvıl cıvıl, çok akıllı bir çocuktu. Hakikaten üzüntümü tarif etmekte zorlanıyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Terör saldırısının ardından bakanlık olarak harekete geçtiklerini dile getiren Yanık, olaydan hemen sonra İstanbul'da yaralıların ve ailelerinin olduğu hastanelerde psikososyal destek hizmetine başlandığını belirtti.

Bakan Yanık, tedavilerinin ardından taburcu edilenlere yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Hakikaten duygularımı ifade etmekte güçlük çekiyorum. Çok, çok üzgünüm. Şehitlerimiz, yaralılarımız ve aileleri için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapıyoruz, yapacağız. İçerisinde bakanlığımızın da dahil olduğu devletimizin bütün birimleriyle elimizden geleni yapıyoruz ama terörün bu yaptığını da yanına bu millet koymaz, bugüne kadar koymadı, bundan sonra da koymayacaktır. Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar, bundan sonra da alamayacaklar. Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük, güçlü ve tarihsel birikimi olan bir ülke. Allah'ın izniyle, milletimizle bugüne kadar olduğu gibi bütün bu oyunların da üstesinden geliriz. Acımız çok taze ve derin ama milletimiz müsterih olsun, devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında. Nitekim hızlıca ana fail de olmak üzere faillerden önemli kısmı yakalandı ve adaletin önüne çıkarılacak. Bir kere daha söylemek istiyorum, hakikaten çok üzgünüz. Çok acı, ağır... Yusuf'un çalışma arkadaşımız olması acımızı biraz daha katladı. Hepsinin Allah şehadetlerini makbul, mekanlarını cennet etsin. Allah ailelerine, milletimize sabırlar versin. Başımız sağ olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BAKAN DERYA YANIK CENAZE NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DERYA YANIK CENAZE NAMAZI SONRASI ...
(Görüntülü) BAKAN DERYA YANIK CENAZE NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DERYA YANIK CENAZE NAMAZI SONRASI ...
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, mağazadaki eşini bekliyormuş (4)
YEREL HABERLER İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, ...
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, mağazadaki eşini bekliyormuş (3)
YEREL HABERLER İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, ...
(Görüntülü) İSTİKLAL&#039;DEKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN YUSUF MEYDAN VE KIZI ECRİN MEYDAN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA HAYATINI ...
İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'da defnedildi
YEREL HABERLER İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ...
Adana'da özel güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili davada karar
YEREL HABERLER Adana'da özel güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ...
(Görüntülü) İSTİKLAL&#039;DEKİ SALDIRIDA EŞİNİ VE KIZINI KAYBEDEN MEVLÜDİYE, &#039;ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA EŞİNİ VE ...
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, mağazadaki eşini bekliyormuş / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, ...
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, mağazadaki eşini bekliyormuş (2)
YEREL HABERLER İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, ...
İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'ya getirildi
YEREL HABERLER İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ...
(Görüntülü) İSTİKLAL&#039;DEKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN YUSUF MEYDAN VE KIZI ECRİN&#039;İN CENAZELERİ, HAVALİMANINA GETİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA HAYATINI ...
Engel atlama at yarışlarında Atatürk, İnönü ve TSYD kupaları sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Engel atlama at yarışlarında Atatürk, İnönü ve TSYD ...
(Görüntülü) KILIÇDAROĞLU?NDAN SEYTİM?E VE SANAT EVİ?NE TAM NOT
YEREL HABERLER (Görüntülü) KILIÇDAROĞLU?NDAN SEYTİM?E VE SANAT ...
Otomobilin çarptığı minibüs, sulama kanalına düştü: 2´si ağır, 15 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı minibüs, sulama kanalına düştü: ...
Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 13 kişi ...
(Görüntülü) EŞİNİ BEKLERKEN, İSTİKLAL&#039;DEKİ SALDIRIDA ÖLEN YUSUF VE KIZI TOPRAĞA VERİLECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNİ BEKLERKEN, İSTİKLAL'DEKİ ...
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, mağazadaki eşini bekliyormuş
YEREL HABERLER İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, ...
Terör saldırısında kızıyla hayatını kaybeden baba, kardeşinin nişanı için İstanbul'a gitmiş
YEREL HABERLER Terör saldırısında kızıyla hayatını kaybeden baba, ...
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, mağazadaki eşini bekliyormuş
YEREL HABERLER İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kızıyla ölen Yusuf, ...
(Görüntülü) AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU KİŞİYİ DÖVÜP, TABANCAYLA VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU ...
Adana'da kaçak silah imalatı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan iki sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da kaçak silah imalatı yaptıkları iddiasıyla ...
Ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi dövüp, tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi dövüp, ...
Adana'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.