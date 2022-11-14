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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Ticaret Borsası

AA

Adana Ticaret Borsası

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En Yüksek (TL)
BuğdayKg7,207,40
MısırKg5,355,55
AyçiçeğiKg11,0011,50
Soya fasulyesiKg11,3011,70
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg32,9033,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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