Adana'da plastik malzeme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde plastik malzeme üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Havutlu Mahallesi'nde plastik malzeme üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yangında, soğutma çalışması devam ediyor.

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