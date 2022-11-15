Adana'da bir haftada 8 hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da, 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir haftada 6 otomobilden hayalet gösterge, bir tırdan 150 litre akaryakıt ve bir araçtan 20 bin lira ile ses sistemi çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından, hırsızlık zanlısının Berat K. (24) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, saklandığı merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki adreste gözaltına alındı. Çalınan malzemeler da bu adreste bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berat K, tutuklandı.

Berat K'nin, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde bir otomobilden hırsızlık yapma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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