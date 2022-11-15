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Adana'da tartıştığı genci bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

AA

Adana'da tartıştığı genci bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parkta tartıştığı genci bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla yağma" suçundan da 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Park'ta, 2 Mayıs'ta Suriye uyruklu G.E'nin (25) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan İ.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, hazırlanan ve Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık İ.O. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla yağma" suçundan da 15 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede olay günü Merkez Park'ta sanık ile maktulün "bakışma" sebebiyle tartıştıkları anlatıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.O'nun bıçakla saldırdığı G.E'nin ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybettiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanığın maktulün üzerindeki cep telefonunu da alarak olayın ardından kaçtığı bildirilerek, İ.O'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla yağma" suçundan ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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