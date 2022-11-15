Adana'da 2 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'nda, 2 katlı binanın üst katından dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, üst kattaki aynı aileden Salih A. (66), Erol A. (42) ve Hira Nur A. (3) ile giriş katta oturan Hicran Ş. (19) ve Derya Nur S'yi (17) tahliye etti.

Duman etkilendikleri belirlenen bu kişiler, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.

İtfaiye, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle binanın üst katı kullanılamaz hale geldi.

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