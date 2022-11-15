Adana'da bisikletle uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'da, bisikletiyle uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.



Kentin Seyhan ilçesinde, elektrikli bisikletinin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan M.K. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.



Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, M.K'yi olay tarihinde, ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde elektrikli bisikletinin gövde kısmına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu satarken yakaladığı belirtildi.

M.K'nin üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.



İddianamede ifadesine yer verilen M.K. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

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