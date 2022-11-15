Adana'da Akyatan Lagünü'nde sazlık alanda çıkan yangın söndü

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ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda sazlık alanda çıkan yangın söndü.

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasındaki Akyatan Lagünü kıyısındaki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uluslararası öneme haiz Ramsar alanı kapsamındaki alanda çıkan yangın, bir süre sonra kendiliğinden söndü.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

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