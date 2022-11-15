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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, yol kenarındaki toprak yığınına çarpan Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonetteki 3 personel yaralandı.

Cumali Özbolat (56) idaresindeki 01 AFP 982 plakalı Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet, Velicanlı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında toprak yığınına çarptı.

Kazada, Orman İşletme Müdürlüğü personelleri sürücü Özbolat ile araçtaki İrfan Demirdelen ve İbrahim Halil Çiftçi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

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