Adana'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Tavşantepe Mahallesi Özarı Sokak'ta oynayan 3 yaşındaki Yusuf Değirmenci'ye, E.M'nin kullandığı 01 AEZ 186 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Değirmenci, sürücü E.M. tarafından otomobille Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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