Adana'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Müslüm Kara'nın (64) kullandığı 01 F 7143 plakalı saman balyası yüklü kamyon, Gaffaruşağı Mahallesi'nde yokuştan çıkamadı. Durdurduğu araçtan inen sürücünün bir süre sonra tekrar binmeye çalıştığı kamyon devrildi.

Aracın altında kalan Kara, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sürücü, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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