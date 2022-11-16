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İstanbul'daki terör saldırısında "canlarını" yitiren aileden teröre lanet

AA

İstanbul'daki terör saldırısında "canlarını" yitiren aileden teröre lanet

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında eşi Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'i kaybeden, kendisi de yaralanan Mevlüdiye Meydan ile saldırıda yaralanan aynı aileden Yasin Meydan, terörü lanetledi.

Kardeşinin nişanı için gittiği İstanbul'da 13 Kasım'daki terör saldırısında kızı Ecrin ile yaşamını yitiren 34 yaşındaki Yusuf Meydan'ın ailesi, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve psikososyal destek ekibi, Yusuf Meydan'ın eşi Mevlüdiye Meydan ve ailesini yalnız bırakmıyor.

Saldırıda yaralanan 34 yaşındaki Mevlüdiye Meydan, AA muhabirine, terörü lanetleyerek, "Aslında bu acıyla çok söyleyebilecek bir şeyim yok ama bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanım başta olmak üzere bakanlarımız ve yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Ben hiçbir şeyi düşünmek zorunda kalmadım, acımı rahat yaşayabildim. Terörün her türlüsüne lanet olsun." dedi.

Kızının ve eşinin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Meydan, "Anneler ağlamasın, çocuklara da hiçbir şey olmasın." ifadelerini kullandı.

- "Bu ülkeyi terör örgütleri yıkamaz"

Yusuf Meydan'ın ağabeyi Yasin Meydan (36) da kardeşlerinin 12 Kasım'daki nişanı için ailece İstanbul'a gittiklerini anımsattı.

Adana'ya dönecekleri gün İstiklal Caddesi'nde gezmeye çıktıklarını belirten Meydan, şöyle konuştu:

"Son gün çocuklara yemek yedirmek için geziyorduk. Ben, kardeşim, yeğenim, eşim, iki çocuğum ve yengem vardı. Yürürken kardeşim Yusuf yanımda, onun yanında yeğenim Ecrin vardı. O anda patlama oldu. Patlama olduğunda zaten kardeşim ve yeğenim ayaklarımın önüne geldi. Ben ve yengem yaralandık. Eşim ve çocuklar hafif yaralıydı. Onlar hastaneye gitmedi. Ben ve yengem hastanede tedavi olduk."

Yasin Meydan, terörün son bulmasını istediğini vurgulayarak, "Bu ülkeyi terör örgütleri yıkamaz, sadece canımızı acıtır. Bu ülkeyi yıkamazlar. Bu ülkeden ellerini, ayaklarını çeksinler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Olay anını anlatan Meydan, "O an bir anda içimden bir parça gitti. Kardeşimin ve yeğenimin gözümün önünde ölmesi... O an hiçbir şey düşünemiyorsun." ifadelerini kullandı.

Terörü lanetleyen Meydan, "Terör bu ülkeden çıksın gitsin. Kardeşim ve yeğenimi teröre şehit verdim ama bu ülke ayakta kalacak, ne olursa olsun hiçbir zaman da yıkılmayacak. Yıkılmadı, yıkılmayacak, yıkılmasına da izin vermeyeceğiz. Allah devletimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

- "Aileye güçlü bir destek veriyoruz"

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve yaralanan Mevlüdiye Meydan'ın kurumlarında görev yaptıklarını anımsattı.

Üzgün olduklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız Derya Yanık'ın olayı duyduğundan itibaren bize vermiş olduğu destek son derece önemli. Sağ olsun kente geldi, güçlü bir destek verdi, moral verdi. Sayın Bakanımıza, Valimize, Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü olarak psikososyal destek ekibimizle, yas ve matem terapisi eğitimi alan uzmanlarımızla aileye güçlü bir destek veriyoruz. Özellikle bu travmatik süreci en kısa sürede atlatabilmeleri için ekibimle, uzmanlarımla, idarecilerimle ve gerek Yusuf kardeşimizin, gerek eşi hanımefendinin çalışmış olduğu tüm personelimiz her gün buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz, destek vereceğiz. Özellikle bu travmatik süreçte zihinsel anlamdaki açmazı en kısa sürede geçireceğiz, onun gayreti içerisindeyiz. Devlet olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm şehitlerimizin yanlarındayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak devletin gören gözü ve tutan eliyiz. Rehabilitasyon süreci ağırlıklı olan bir bakanlığız. Bugünler de gelip geçecek, devletimiz büyük, şefkatli. Bu konuda üstümüze ne düşüyorsa yapmaktayız."

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri, 14 Kasım'da Adana'da toprağa verilmişti. Eşini ve kızını kaybettiği saldırıda yaralanan Mevlüdiye Meydan, tedavisinin ardından taburcu edilmiş, kentteki cenaze törenine katılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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