Adana'da espor için seçilen 18 kişiye sertifika verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da espor alanında kariyer yapmak isteyenlere yönelik düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan 18 kişi, sertifika almaya hak kazandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Çukurova Kalkınma Ajansınca, espor oyuncusu, koçu ve yayıncısı olmak isteyenler için proje başlatıldı.

Espor alanında kariyer yapmak isteyen katılımcılar önce internette, sonrasında da Adana Gençlik Merkezi Espor Salonu'nda eğitim aldı.

Eğitimin ardından yapılan değerlendirmede 175 katılımcı arasından espor oyunculuğuna 14, koçluğa 2, yayıncılığa da 2 kişi seçildi.

Seçilen katılımcılara sertifika ve ödül verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.