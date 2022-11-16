Adana'da "Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

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ADANA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansınca (ÇKA) Adana ve Mersin'deki genç girişimcilere yönelik "Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, ÇKA Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, faaliyete geçecek iki mali destek programının ilk defa uygulanacağını söyledi.

Destekleyecekleri sektörleri genişletmek için çalıştıklarını aktaran Duran, "Programlarımızdan bir tanesi faizsiz kredi desteği programı olacak. Diğeri de Türkiye'de bu kapsamda ilk defa uygulanacak girişimcilik destek programı olacak. Özellikle bu programı göz bebeğimiz gibi görüyor, hassasiyetle ve umutla yaklaşıyoruz. Türkiye'ye örnek olacak sonuçlar elde etmeyi planlıyoruz." diye konuşu.

Toplantıda, ÇKA Proje Uygulama Birimi Başkanı Serdar Kaya da KOBİ'lere faizsiz kredi desteği sağlanacak proje ve fikir aşamasında olan girişimcilere yönelik "Genç Girişimci Destek Programı"na ilişkin bilgi verdi.

Bu arada, desteklerin Adana'da hazır giyim ve mobilya, Mersin'de gıda ve turizm sektörlerinde sağlanacağı bildirildi.

Toplantıya, iş insanları ve genç girişimciler katıldı.



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