Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı anısına konser verecek

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ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 18 Kasım Cuma günü Hacı Sabancı anısına konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 1998'de vefat eden Hacı Sabancı anısına Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri, Orkestra Şefi Orhan Şallıel yönetecek.

Tenor Placido Domingo'nun düzenlediği "Operalia Şan Yarışması"nda ikinci olan ve kadın sesine erişebilen Alman Kontratenör Nills Wanderer bu haftaki konserin solisti olarak yer alacak.

Wanderer, Purcell'in "Stille Amere", Haendel'in "Va Tacito Nascosco" ve Bach'ın "Est ist Vollbracth" eserlerini yorumlayarak sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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