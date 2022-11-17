Adana'da 660 litre sahte içki ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da 660 litre sahte içki ile 220 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ürettikleri ileri sürülen kişilere ait bir adres ve araçta arama yaptı.

Aramalarda 660 litre sahte içki ve 220 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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