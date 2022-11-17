Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis

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ADANA (AA) - Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polisin Atakent Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonda sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu M.O'ya satarken yakalanan sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

S.Ö. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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