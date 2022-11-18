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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tescilli Adana kebabının "lezzet sırları" için eğitim veriliyor

AA

Tescilli Adana kebabının "lezzet sırları" için eğitim veriliyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Adana Ticaret Odası (ATO), dünyanın çok farklı yerlerinde beğeniyle tüketilen Adana kebabının gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediği eğitimlerle 650 kişiye belge verdi.

ATO tarafından 2004'te Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaretle tescil ettirilen Adana kebabının tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen kebap ustaları, restoran sahipleri ve yöneticileri ile sektörden ilgili kişilere, kıymanın hazırlanması, pişirilmesi ve sunulmasıyla ilgili ATOSEV Tesisleri'nde uygulamalı eğitimler veriliyor.

Ustalar, iki günlük eğitimde "lezzet sırrı"nı öğrendikleri Adana kebabının gelecek kuşaklara gerçek özellikleriyle aktarılmasına katkı sağlıyor.

Erkek koyun etinin kullanılması, etin zırhla çekilip kıyma haline getirilmesi, kebabın pişirilmesi ve sunum tekniklerinin ayrıntılı şekilde anlatıldığı eğitimler, 13. kez düzenlendi.

Eğitimler kapsamında, şu ana kadar 16'sı yabancı 650 kursiyer ustalık belgesi almaya hak kazandı.

- "Kebap yapımının püf noktalarını gördüm"

Kursu başarıyla bitirerek sertifika alan Ayşe Kaya, AA muhabirine, Kütahya'da restoran müdürü olduğunu söyledi.

Tescilli Adana kebabını tanıtmak istediklerini belirten Kaya, "Kütahya'da tek tescilli Adana kebap veren biziz. Özellikle püf noktalarını öğrenmek için buradayım. Sunumları, dikkat etmemiz gereken şeyleri öğrenmek için geldim. Eğitimde, kebap yapımının püf noktalarını gördüm. Adana kebabının özelliği kuyruk yağı olmazsa olmazı ve zırhta çekilmesi tabii ki. Salatalar da kebabın yanında verilirken sumak ve toz biber olmazsa olmazı." diye konuştu.

Eda Takmaz da eşiyle döner ve kebap salonu işlettiklerini aktardı.

Kebap ustası olduğunu ancak belgesinin bulunmadığını ifade eden Takmaz, "Eğitime belge almak için geldim. Eğitimde önce eti verdiler, etin sinirini temizledik. Ondan sonra zırhtan geçirdik ve kıymamızı sapladık. Salatamızı yaptık ve mangala geçtik. Pişirip, yedik. Güzel bir eğitimdi." dedi.

- "Bunu ustalarından öğrenmek bizi cezbetti"

Kreş ve gündüz bakımevi sahibi Sevinç Akkaya da eğitime eşiyle katıldığını dile getirdi.

Evde de kebap yaptıklarını aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Evde kebabı kendimiz yapıyoruz ama Adana'nın tescilli kebabının olması ve bunu ustalarından öğrenmek bizi cezbetti. Doğrusu nasıl, onu öğrenmeye geldik. Tüm aşamalarını tek tek kendimiz yaptık ve Adana'nın en bilinen ustalarından eğitim aldık. Salatasından dürümü kıvırmaya, eti saplamasına kadar bütün aşamalarını tek tek kendimiz yaptık. Özellikle şunu düşünerek geldim; biz kreşimizde etkinlik olarak sucuk günü yapıyoruz, bir kebap günü neden olmasın? Onu da usta eğitici biri olarak kendim yapmak isterim çocuklarıma. Bizim yöresel günlerimiz oluyor. O günlerde Adana kebabını da gösterebilirim. Artık usta bir eğiticiyim. Gerçekten bizim için çok güzel bir etkinlik oldu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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