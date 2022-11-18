Adana'da AFAD'dan deprem tatbikatı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen deprem tatbikatı başladı.

AFAD Birlik Müdürlüğü yerleşkesinde, meydana gelebilecek depreme müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla tatbikat organize edildi.

Deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olaylara müdahaleler önceden planlanan senaryo dahilinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 150 personelin katıldığı tatbikatı, AFAD İl Müdürü Gültekin Genç ve Birlik Müdürü Mehmet Alboğa da takip etti.

Çeşitli senaryoların gerçekleştirileceği tatbikat, 21 Kasım'a kadar sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.