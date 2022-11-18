Adana'da ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren sanığa, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık S.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, anne E.A'nın gezi için gittiği Mardin'den dönüşte kendisiyle yaşayan oğlu M.A'yı evlerinde ölü bulduğunu ve durumu polise bildirdiğini belirtti. Savcı, elde edilen deliller doğrultusunda olay günü gece saatlerinde sanık S.A. ile ağabeyi M.A'nın evde uyuşturucu satışı konusunda tartıştıklarını, devamında da sanığın masanın üzerindeki ruhsatsız tabancayla ağabeyini öldürdüğünü bildirdi.

Savcı, sanığın olaydan iki gün sonra suçunu itiraf ederek polise teslim olduğunu anlatarak, S.A'nın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık S.A. ise ağabeyi M.A'nın kendisini uyuşturucu kullanmaya ve satmaya zorladığını öne sürerek, "Olay sebebiyle pişmanım. Ağabeyimi öldürme kastım yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği S.A'nın cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 24 yıla indirdi. Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. Maddesi'ndeki indirimi de uygulayan heyet, cezayı 20 yıla indirerek S.A'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Geçen yıl 18 Ekim'de, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde M.A. evinde öldürülmüş halde bulunmuş, olaydan iki gün sonra suçunu itiraf eden maktulün kardeşi S.A. tutuklanmıştı. S.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

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