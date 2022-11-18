ABD Adana Konsolosluğu Uluslararası Eğitim Haftası'nı öğrencilerle kutladı

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ADANA (AA) - ABD Adana Konsolosluğu, Uluslararası Eğitim Haftası kapsamında resepsiyon düzenledi.



Konsolosluktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'daki EducationUSA Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe kentteki öğrenciler, eğitimciler ve diğer ilgililer katıldı.

Gündoğdu Vakfı Başkanı Gökhan Gündoğdu ve EducationUSA Adana merkezi danışmanı Tuba Bada, resepsiyona ev sahipliği yaptı.

ABD Türkiye Misyonu Kamu Diplomasisi Müsteşarı Viraj LeBailly, resepsiyonda, eğitimci ve öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Uluslararası öğrenci hareketliliğinin diplomasi, inovasyon ve ekonomik refah bakımından son derece önemli olduğunu anlatan LeBailly, şunları kaydetti:

"Uluslararası Öğrenci Hareketliliği hakkındaki son Open Doors (Açık Kapılar) Raporu'na göre ABD, 948 bini aşkın uluslararası öğrenciyle, yurt dışında okumak isteyen öğrencilerin ilk tercihi olmayı sürdürmektedir. Tüm bu uluslararası öğrenciler içinde, 2021-2022 eğitim yılında Amerikan eğitim kurumlarına kayıtlı Türk öğrenci sayısı 8 bin 500'e yakındır. Hatta, ABD'deki Türk öğrenci sayısı geçtiğimiz yıl boyunca yüzde 4,4 artmıştır. Bu, 10 yılı aşkın sürenin en yüksek artış oranıdır."

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