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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

AA

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.K, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı; DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini ve Suriye'de örgütsel eğitim aldığını, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılanlarla irtibatının bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığını belirttiği sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.K, tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini iddia eden M.K, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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