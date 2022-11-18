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TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız, Adana'da ziyaretlerde bulundu:

AA

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız, Adana'da ziyaretlerde bulundu:

ADANA (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, küresel konjonktürün, dünyaya çok önemli riskler ve fırsatlar sunduğunu belirterek, "Hem konvansiyonel enerjiden, yenilenebilir enerjiye dönüşüm hem iklim değişikliğinde karbon ayak izine uyma ve buna ilişkin dönüşümü yapabilme konusunda emin adımlarla gittiğimize inanıyorum." dedi.

Altunyaldız, komisyon üyeleriyle beraber, Adana Sanayi Odası (ADASO) Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde incelemede bulundu; geri dönüşüm, entegre tesisi ve polyester fabrikasını ziyaret etti.

Daha sonra ADASO Sakıp Sabancı Konferans Salonu'ndaki Adana Sanayi Odası İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Altunyaldız, burada, küresel ve yerel gelişmelerin doğru analiz edilmesinin önemine değindi.

Sanayicilere çok güvendiklerini vurgulayan Altunyaldız, 85 milyonla birlikte ülkenin çok daha yüce hedeflere yürüyeceğinden hiçbir kuşkularının olmadığını aktardı.

Altunyaldız, ekim ayı itibarıyla ihracatın 253 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz daha yüksekti ama 253 milyar doları kesinlikle azımsamamalıyız. Dünya ihracatından yüzde 1'e yakın bir pay alıyoruz. Diğer taraftan özellikle kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman ülkemizin yeni yatırımlara ihtiyacı var. Bugün de Adana'mızda gezdiğimiz tesislerde de çok yeni yatırımlar gördük. Ülkemizin yatırım iştahı çok yüksek." diye konuştu.

Yaptıkları saha çalışmalarında sanayicinin özgüveninin çok yüksek olduğunu gördüklerini ifade eden Altunyaldız, şunları aktardı:

"Sanayicimizin ihracat kapasitesi ve kabiliyeti çok yüksek. Biz çok uzun yıllardan beri bir kapasite geliştirme ve inşa işini başardık. Diğer setlerimizi geliştirdik, kabiliyet setlerimizi, yeteneklerimizi geliştirdik, hem üretimde çok iyi bir noktadayız hem ihracatta çok iyi noktalara geldik. İnsan kaynaklarında, AR-GE'de, teknoparklarda, organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde, küresel kıyaslamalarda öne geçecek kadar iyi gidiyoruz. Özellikle organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri, organize bir yapıda sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve her türlü ihtiyacının tek elden, bir anlamda tek durak ofis mantığıyla yönetiliyor olması dünyada çok az örneği olan bir iş. Üretimi değere dönüştürerek, katma değerin artışını üretime katarak, bir anlamda emeği akılla karıştırarak inovasyonla, bilgiyle, bilimle yoğurarak katma değerimizi arttıran ve küresel dünyada inovasyon yarışında, yenilikçilik yarışında hep olma arzusunda yürüyen bir ülke konumundayız."

Altunyaldız, belirlenen hedeflere doğru ilerlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"O yüzden birlikte üretmeye, birbirimize güvenmeye, Türkiye'nin hedeflerine ortak birlikte yürüyebilme yeteneklerini göstermeye ve sanayi dokusu güçlü, ihracatı ivme kazanmış, AR-GE ve tasarım merkezleriyle ve markalarıyla küresel alanda Türkiye'yi tanıtan bir anlayışla yolumuza devam edebileceğimizi ve gerçekten önümüzdeki hedeflere de mutlaka ulaşabileceğimizi söylüyorum. Küresel konjonktür dünyaya çok önemli riskleri ve fırsatları sunuyor. Hem konvansiyonel enerjiden, yenilenebilir enerjiye dönüşüm hem iklim değişikliğinde karbon ayak izine uyma ve buna ilişkin dönüşümü yapabilme konusunda emin adımlarla gittiğimize inanıyorum. Gerçekten bölgenin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Balkanlar'ın, üretim, bilim ve AR-GE merkezi olması asla zor değil. Bu alanda da küresel konjonktürle birlikte hem tedarik merkezi olma hem de üretim merkezi olma yolunda da önemli mesafeler aldık."

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da üretim ve ihracatın Türkiye'nin ekonomideki sorunların aşılabilmesi, refah düzeyinin artırılabilmesi için vazgeçilmez konularından bir tanesi olduğunu vurguladı.

Sanayicilere üretim ve ihracatın artırılması anlamında önemli görevler düştüğünün altını çizen Kıvanç, şunları kaydetti:

"Sanayiciler olarak, moralimizi yüksek tutup, devletimizin yanında milletimizin refahı için yatırım yapmak, çalışmak, üretmek, istihdam sağlamak, ihracat yapmak mecburiyetindeyiz. Biz sanayicilere daha fazla destek verilmesi ve yeni sanayi alanlarının yaratılması durumunda ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacak azim ve kararlılığa sahip olduğumuzu burada bir kez daha dile getirmek isteriz."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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