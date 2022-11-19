En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da 46 milyon 943 bin makaron ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu tespit edilen ikamet, depo ve araçlarda arama yaptı.

Adreslerde 5 milyon 553 bini tütün doldurulmuş 46 milyon 943 bin makaron, 10 bin 180 paket sigara, 40 elektronik sigara, 50 kilogram tütün ve 4 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.