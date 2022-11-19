Adana'da yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve bir itfaiye erinin suni teneffüs yaptığı kedi, ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Cemalpaşa Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katında Zeynep T'nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evdeki yangın söndürüldü.

Ev sahibine ait kedinin içeride kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ekipleri daireye girerek kediyi aradı.

İtfaiye ekipleri, kediyi bir odada dumandan etkilenmiş halde buldu.

Dışarıya çıkartılan kediye itfaiye ve sağlık ekipleri birlikte müdahalede bulundu.

Sağlık ekibi kalp masajıyla, itfaiye ekibi de maskeleriyle oksijen vererek kediyi kurtarmaya çalıştı.

Daha sonra bir itfaiye personeli kediye suni teneffüs de yaptı.

Ekiplerin tüm çabasına rağmen kedi kurtarılamadı.



Öte yandan, sağlık ve itfaiye ekibinin kediye müdahalede bulunması cep telefonu kamerasına yansıdı.

- "Bizim için her canlı önemli"

Kediye suni teneffüs yapan itfaiye eri Yusuf Durmuş, AA muhabirine, kediyi odada hareketsiz bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kedi dumandan zehirlenmişti. Bunun üzerine sağlık ekibi, kediye kalp masajı yaptı. Bir meslektaşım maskesini çıkararak kediye oksijen verdi. Ben de suni teneffüs yaparak nefes almasını sağlamaya çalıştım ancak tüm çabalarımıza rağmen kediyi kurtaramadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Bizim için her canlı önemli. Kendi hayatımızı düşünmeden karşı taraftaki canlıyı kurtarmak için görevimizi yerine getiriyoruz. Mesleğimizin kutsallığı da buradan gelmektedir."

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